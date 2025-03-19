У Трампа предположили, что прекращение огня можно достичь в течение нескольких недель
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире Bloomberg TV предположил, что прекращение огня между Украиной и Россией можно достичь в течение нескольких недель.
Уиткофф напомнил, что 23 марта состоятся "технические переговоры" в Саудовской Аравии.
"Мы до этого дошли. Нам не нужны всеобъемлющие дискуссии, которые уже были. Это было завершено вчера между двумя лидерами [Путиным и Трампом]. Они договорились о пути к некоторым условиям прекращения огня сегодня и до полного его прекращения. На самом деле я думаю, что через несколько недель мы можем достичь этого", – сказал спецпосланник Трампа.
По словам Уиткоффа, накануне в телефонном разговоре Трамп и Путин не обсуждали санкции. В то же время "все готовы к такому разговору", однако прежде всего Вашингтон заинтересован в прекращении огня.
"Это политика президента, и мы дойдем до прекращения огня, и я думаю, что после этого все остальное будет детализировано: смягчение санкций и все прочие вещи, связанные с полноценным мирным договором", – подытожил он.
- 18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.
- Российский диктатор согласился не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, как "жест доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военных.