У Трампа предположили, что прекращение огня можно достичь в течение нескольких недель

Стив Уиткофф (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире Bloomberg TV предположил, что прекращение огня между Украиной и Россией можно достичь в течение нескольких недель.

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Уиткофф напомнил, что 23 марта состоятся "технические переговоры" в Саудовской Аравии.

"Мы до этого дошли. Нам не нужны всеобъемлющие дискуссии, которые уже были. Это было завершено вчера между двумя лидерами [Путиным и Трампом]. Они договорились о пути к некоторым условиям прекращения огня сегодня и до полного его прекращения. На самом деле я думаю, что через несколько недель мы можем достичь этого", – сказал спецпосланник Трампа.

По словам Уиткоффа, накануне в телефонном разговоре Трамп и Путин не обсуждали санкции. В то же время "все готовы к такому разговору", однако прежде всего Вашингтон заинтересован в прекращении огня.

"Это политика президента, и мы дойдем до прекращения огня, и я думаю, что после этого все остальное будет детализировано: смягчение санкций и все прочие вещи, связанные с полноценным мирным договором", – подытожил он.