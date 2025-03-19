В Брюсселе надеются, что звонок Трампа Путину – прогресс на пути к миру
Антониу Кошта, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Фото: EРA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Президенты Европейского совета и Европейской комиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ля1ен отреагировали на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение опубликовано на странице Средства в Х.

"Результатом этой ужасной войны должен стать всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир для Украины. Мы надеемся, что вчерашний телефонный звонок – прогресс в этом направлении. Мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину", – говорится в совместном заявлении.

18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Российский диктатор согласился не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, как "жест доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военных.

Читайте также
Стубб назвал страны, которые могли бы возглавить европейскую переговорную группу по Украине
войнаурсула фон дер ляйендональд трампвладимир путинАнтониу Кошта