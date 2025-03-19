В Брюсселе надеются, что звонок Трампа Путину – прогресс на пути к миру
Президенты Европейского совета и Европейской комиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ля1ен отреагировали на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение опубликовано на странице Средства в Х.
"Результатом этой ужасной войны должен стать всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир для Украины. Мы надеемся, что вчерашний телефонный звонок – прогресс в этом направлении. Мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину", – говорится в совместном заявлении.
18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.
Российский диктатор согласился не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, как "жест доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военных.
- 19 марта 2025 года спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Виткофф анонсировал новый этап переговоров в Саудовской Аравии по завершению российско-украинской войны. Они пройдут 23 марта.
- В этот же день президент Зеленский заявил, что на следующую встречу в Саудовской Аравии, которая будет предусматривать обсуждение временного прекращения огня, Украина отправит военных, энергетиков, а также специалистов по портовой и гражданской инфраструктуре.