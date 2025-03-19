У Брюсселі сподіваються, що дзвінок Трампа Путіну є прогресом на шляху до миру

Антоніу Кошта, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Президенти Європейської ради та Європейської комісії Антоніу Кошта і Урсула фон дер Ляєн відреагували на телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідний допис опубліковано на сторінці Кошти в Х.

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"Результатом цієї жахливої війни має стати всеосяжний, справедливий і міцний мир для України. Ми сподіваємося, що вчорашній телефонний дзвінок є прогресом у цьому напрямку. Ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну", – йдеться у спільній заяві.

18 березня Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години.

Російський диктатор погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим. Також Путін анонсував на 19 березня обмін полоненими у форматі 175 на 175. Окрім того, як "жест доброї волі" Росія передасть Україні 23 тяжко поранених українських військових.

19 березня 2025 року спецпосланець американського президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф анонсував новий етап переговорів у Саудівській Аравії щодо завершення російсько-української війни. Вони відбудуться 23 березня.

Цього ж дня президент Зеленський заявив, що на наступну зустріч у Саудівській Аравії, яка передбачатиме обговорення тимчасового припинення вогню, Україна відправить військових, енергетиків, а також фахівців з портової та цивільної інфраструктури.