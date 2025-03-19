У Трампа припустили, що припинення вогню можна досягти протягом кількох тижнів

Стів Віткофф (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі Bloomberg TV припустив, що припинення вогню між Україною та Росією можна досягнути протягом кількох тижнів.

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Віткофф нагадав, що 23 березня відбудуться "технічні переговори" у Саудівській Аравії.

"Ми до цього дійшли. Нам не потрібні всеосяжні дискусії, які вже були. Це було завершено вчора між двома лідерами [Путіним і Трампом]. Вони домовилися про шлях до деяких умов припинення вогню сьогодні та до повного його припинення. Насправді я думаю, що за кілька тижнів ми можемо досягти цього", – сказав спецпосланець Трампа.

За словами Віткоффа, напередодні в телефонній розмові Трамп і Путін не обговорювали санкції. Водночас "усі готові до такої розмови", однак передусім Вашингтон зацікавлений у припиненні вогню.

"Це політика президента, і ми дійдемо до припинення вогню, і я думаю, що після цього все інше буде деталізоване: пом’якшення санкцій і всі інші речі, пов’язані з повноцінним мирним договором", – підсумував він.

18 березня 2025 року Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години.

Російський диктатор погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим. Також Путін анонсував на 19 березня обмін полоненими у форматі 175 на 175. Окрім того, як "жест доброї волі" Росія передасть Україні 23 тяжко поранених українських військових.