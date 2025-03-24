The Guardian: США проведуть новий раунд переговорів з Україною після діалогу з Росією
Між представниками США та України 24 березня може відбутися ще один раунд переговорів після діалогу американців із російською стороною. Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією медіа, на окремих зустрічах в Ер-Ріяді планують обговорити деталі припинення ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі, а також "режим тиші" у Чорному морі для забезпечення безпеки торговельного судноплавства.
Переговори між США та Росією розпочалися у Саудівській Аравії о 09:00 за Києвом. Радник Білого дому з безпеки Майк Волц раніше повідомляв, що крім припинення атак у Чорному морі обговорюватимуться "лінія контролю" та "заходи щодо зміцнення довіри".
- Під час переговорів у Джідді 11 березня 2025 року США та Україна домовилися про 30-денне припинення вогню. 18 березня Путін після діалогу з Трампом підтримав ідею тимчасового перемир'я.
- 23 березня у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США.
- Зеленський прокоментував переговори та зазначив, що Україна була конструктивною, розмова вийшла досить корисною.
- Bloomberg повідомляв, що США, як і місяць тому, хочуть домогтися припинення вогню в Україні до Великодня.