The Guardian: США проведуть новий раунд переговорів з Україною після діалогу з Росією

Прапор Саудівської Аравії (Ілюстративне фото: flagi.in.ua)

Між представниками США та України 24 березня може відбутися ще один раунд переговорів після діалогу американців із російською стороною. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією медіа, на окремих зустрічах в Ер-Ріяді планують обговорити деталі припинення ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі, а також "режим тиші" у Чорному морі для забезпечення безпеки торговельного судноплавства.

Переговори між США та Росією розпочалися у Саудівській Аравії о 09:00 за Києвом. Радник Білого дому з безпеки Майк Волц раніше повідомляв, що крім припинення атак у Чорному морі обговорюватимуться "лінія контролю" та "заходи щодо зміцнення довіри".