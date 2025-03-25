Умєров: Переміщення військових кораблів Росії – порушення миру в морі. Україна відповідатиме

Рустем Умєров (Фото: t.me/umerov_mo)

Міністр оборони Рустем Умєров поділився ключовими результатами, яких Україні вдалося досягнути під час двосторонніх технічних консультацій в Ер-Ріяді з представниками США. Про це він повідомив у соцмережі.

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По-перше, сторони домовилися забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі цивільних кораблів. Однак Умєров наголосив, що переміщення Росією військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням цієї домовленості.

"[Це] буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. У такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист", – підкреслив він.

Також, за словами Умєрова, всі сторони домовилися впровадити домовленості щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України й Росії. Також вони вітають залучення третіх країн для забезпечення підтримки впровадження енергетичної та морської домовленостей.

США, своєю чергою, підтвердили підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб і повернення насильно вивезених українських дітей.

"Усі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру", – підкреслив голова Міноборони.

Умєров зазначив, що для ефективного впровадження домовленостей потрібно провести якомога скоріше додаткові технічні консультації, щоб узгодити всі деталі, технічні аспекти реалізації, моніторингу та контролю домовленостей.

"Ніхто більше за українців не прагне справедливого миру, наша позиція залишається чесною, прозорою й послідовною", – зазначив міністр оборони.