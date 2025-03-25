Умеров: Перемещение военных кораблей России – нарушение мира в море. Украина ответит

По словам главы Минобороны, необходимо как можно скорее провести новые технические встречи

Рустем Умеров (Фото: t.me/umerov_mo)

Министр обороны Рустем Умеров поделился ключевыми результатами, которых Украине удалось достичь во время двусторонних технических консультаций в Эр-Рияде с представителями США. Об этом он сообщил в соцсети.

Во-первых, стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море гражданских кораблей. Однако Умеров подчеркнул, что перемещение Россией военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением этой договоренности.

"[Это] будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту", – подчеркнул он.

Также, по словам Умерова, все стороны договорились внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Также они приветствуют привлечение третьих стран для обеспечения поддержки внедрения энергетической и морской договоренностей.

США, в свою очередь, подтвердили поддержку в помощи обменов военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильственно вывезенных украинских детей.

"Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира", – подчеркнул глава Минобороны.

Умеров отметил, что для эффективного внедрения договоренностей следует провести как можно скорее дополнительные технические консультации, чтобы согласовать все детали, технические аспекты реализации, мониторинга и контроля договоренностей.

"Никто больше украинцев не стремится к справедливому миру, наша позиция остается честной, прозрачной и последовательной", – отметил министр обороны.