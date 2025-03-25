США, Украина и Россия договорились прекратить атаки в Черном море. Белый дом подвел итоги

В Белом доме подчеркнули, что убийства с обеих сторон должны прекратиться

Белый дом (Фото: whitehouse.gov)

В Белом доме озвучили достижения переговорных групп США и Украины в Саудовской Аравии на встречах 23-25 марта. Среди прочего страны договорились исключить атаки против коммерческих судов в Черном море.

В заявлении сказано, что США договорились отдельно с Украиной и Россией обеспечить безопасное судоходство в акватории Черного моря и не допустить использования коммерческих судов в военных целях.

Кроме того, США намерены помочь восстановить доступ России на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.

Также стороны договорились разработать меры по реализации соглашений президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным о запрете ударов по энергетическим объектам Украины и России.

США и Украина также договорились, что американская сторона, как и раньше, привержена содействию обмену военнопленными, освобождению гражданский лиц и возвращению депортированных детей.

В итоговых заявлениях с обеими странами сказано, что все стороны приветствуют усилия третьих стран, которые направлены на выполнение энергетических и морских соглашений.

Также в Белом доме отметили, что на переговорах в Саудовской Аравии представители США подчеркнули обеим сторонам посыл Трампа о том, что убийства с обеих сторон должны прекратиться. Это необходимый шаг для достижения прочного мира.

"С этой целью Соединенные Штаты продолжат содействовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Эр-Рияде", – сказано в заявлениях.