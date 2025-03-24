Зеленский: После россиян США снова встретятся с украинской делегацией
Президент Владимир Зеленский сообщил, что после американо-российских переговоров в Саудовской Аравии состоится повторная встреча команд Украины и США. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
Зеленский сообщил о недавнем разговоре с министром обороны Рустемом Умеровым, который участвует в переговорах
"Вчера состоялась встреча с американской командой. Сегодня представители Соединенных Штатов Америки говорили с командой войны – с представителями России. После того – снова встреча украинской и американской команд. Я ожидаю также нового доклада", – отметил украинский лидер.
Он отметил, что Россия является "единственным субъектом, который затягивает эту войну и издевается над нашими людьми и над всем миром".
"И чтобы дожать Россию до мира, нужны сильные вещи, сильные шаги. Мы готовы поддерживать каждую сильную инициативу, которая сделает дипломатию более результативной, а это значит – надо давлением принуждать Россию к желанию закончить войну. И это санкции. И это поддержка Украины. – И это международная координация", – сказал он.
Тем временем российские пропагандисты ТАСС со ссылкой на свой источник сообщают, что переговоры с США подходят к концу – это самая длинная встреча делегаций в 2025 году. По данным оккупантов, встреча длится более 10 часов.
- 23 марта в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США по частичному прекращению огня. Первоначально сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.
- Зеленский прокомментировал переговоры и отметил, что Украина была конструктивной, разговор получился достаточно полезным.
- 24 марта начались переговоры США и России. Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолтц сообщал, что, кроме прекращения атак в Черном море, будут обсуждаться "линия контроля" и "меры по укреплению доверия".