Зеленський: Після росіян США знову зустрінуться з українською делегацією
Президент Володимир Зеленський повідомив, що після американо-російський переговорів у Саудівській Аравії відбудеться повторна зустріч команд України та США. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.
Зеленський повідомив про нещодавню розмову із міністром оборони Рустемом Умєровим, який бере участь у перемовинах.
"Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни – з представниками Росії. Після того – знову зустріч української та американської команд. Я очікую також і нової доповіді", – зазначив український лідер.
Він зауважив, що Росія є "єдиним суб’єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу".
"І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною, а це означає – треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну. І це санкції. І це підтримка України. І це міжнародна координація", – додав президент.
Тим часом російські пропагандисти ТАСС з посиланням на своє джерело повідомляють, що переговори зі США добігають кінця – це найдовша зустріч делегацій у 2025 році. За даними окупантів, зустріч триває понад 10 годин.
- 23 березня у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США стосовно часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що мова йшла й про перемир'я на морі.
- Зеленський прокоментував переговори та зазначив, що Україна була конструктивною, розмова вийшла досить корисною.
- 24 березня розпочалися переговори США та Росії. Радник Трампа з питань нацбезпеки Волтц повідомляв, що, крім припинення атак у Чорному морі, обговорюватимуться "лінія контролю" та "заходи щодо зміцнення довіри".