Зеленський: Після росіян США знову зустрінуться з українською делегацією

Президент зауважив, що Росія є "єдиним суб’єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу"

Володимир Зеленський (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після американо-російський переговорів у Саудівській Аравії відбудеться повторна зустріч команд України та США. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

Зеленський повідомив про нещодавню розмову із міністром оборони Рустемом Умєровим, який бере участь у перемовинах.

"Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни – з представниками Росії. Після того – знову зустріч української та американської команд. Я очікую також і нової доповіді", – зазначив український лідер.

Він зауважив, що Росія є "єдиним суб’єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу".

"І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною, а це означає – треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну. І це санкції. І це підтримка України. І це міжнародна координація", – додав президент.

Тим часом російські пропагандисти ТАСС з посиланням на своє джерело повідомляють, що переговори зі США добігають кінця – це найдовша зустріч делегацій у 2025 році. За даними окупантів, зустріч триває понад 10 годин.