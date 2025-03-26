В ОП рассказали, когда вступит в силу прекращение огня по энергетике и на море

Павел Палиса подчеркнул, что Украину интересует паритетное прекращение огня и она будет отвечать в случае нарушения договоренностей

Павел Палиса (Фото: Facebook)

Во время технических встреч в Саудовской Аравии 23-25 марта Украина и США договорились о прекращении огня по энергетическим объектам и в Черном море – вступает в силу с момента публикации совместного заявления. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

"О встрече в Эр-Рияде: продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной еще в Джидде. Согласовали прекращение огня по энергетическим объектам и в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления с США", – говорится в сообщении.

Палиса подчеркнул, что Украину интересует паритетное прекращение огня и она будет отвечать в случае нарушения договоренностей.

Касаясь "красных линий", заместитель главы ОП отметил отсутствие переговоров по территориальным уступкам.

"Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться в любых условиях. Продолжаем работу над действенными механизмами контроля прекращения огня и получения эффективных гарантий безопасности, ведь очевидно, что доверия к враждебной стороне нет", – подытожил он.

23 марта в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США по частичному прекращению огня. Сначала сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.

Зеленский прокомментировал переговоры и отметил, что Украина была конструктивной, а разговор получился достаточно полезным.

25 марта в Саудовской Аравии завершилась встреча между делегациями США и Украины. Глава Минобороны Умеров подчеркнул, что перемещение по России военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением договоренности о перемирии на море.