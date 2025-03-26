В ОП объяснили, как США будут реагировать на нарушение Россией перемирия на море

Технические нарушения режима тишины должны фиксировать мониторы и передавать эти данные в США, заявил Игорь Жовква

Игорь Жовква (Фото: Офис президента)

Если Россия нарушит договоренность о перемирии на море, США будут принимать меры. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"США говорят о том, что нужна страна или страны, которые будут мониторить эту ситуацию, фиксировать. Они говорят о том, что это могут быть другие страны", – сказал он.

По словам Жовквы, одной из таких стран США видят Саудовскую Аравию, где регулярно проходят переговоры украинской, американской и российской делегаций.

Чиновник подчеркнул, что технические нарушения режима тишины должны фиксировать мониторы и передавать данные в США. В свою очередь, Вашингтон должен действовать в соответствии с полученной информацией.

"Далее США, получив от монитора такую информацию, должны предпринимать соответствующие действия. Ведь мы говорим о том, что США являются фасилитаторами выполнения таких договоренностей. Если договоренности нарушаются, США должны реагировать", – подытожил Жовква.