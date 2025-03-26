В ОП пояснили, як США реагуватимуть на порушення Росією перемир'я на морі

Технічні порушення режиму тиші мають фіксувати монітори та передавати ці дані до США, заявив Ігор Жовква

Ігор Жовква (Фото: Офіс президента)

Якщо Росія порушить домовленість щодо перемир'я на морі, США вживатимуть заходів. Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

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"США говорять про те, що потрібна країна чи країни, які будуть моніторити цю ситуацію, фіксувати. Вони говорять про те, що це можуть бути інші країни", – сказав він.

За словами Жовкви, однією з таких країн США бачать Саудівську Аравію, де регулярно відбуваються переговори української, американської та російської делегацій.

Чиновник підкреслив, що технічні порушення режиму тиші мають фіксувати монітори та передавати ці дані до США. Своєю чергою, Вашингтон має діяти відповідно до отриманої інформації.

"Далі США, отримавши від монітора таку інформацію, мають вживати відповідні дії. Адже ми говоримо про те, що США є фасилітатором виконання таких домовленостей. Якщо домовленості порушуються, США мають реагувати", – підсумував Жовква.