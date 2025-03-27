Зеленський про зустріч у Парижі: Санкції проти Росії не будуть знімати до справедливого миру
Будь-які санкції проти Росії не будуть зняті, допоки війна проти України не закінчиться справедливим миром – таку позицію підтримали всі учасники зустрічі "коаліції охочих" у Парижі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.
За його словами, це "важливий об'єднаний сигнал" не тільки від країн Європейського Союзу, а й від держав Європи загалом.
Зеленський повідомив, що за таку позицію проголосував 31 учасник зустрічі.
Йдеться про лідерів Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, Румунії, Німеччини, Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, Туреччини, очільників Європейської ради та Європейської комісії, а також НАТО. На рівні послів були представлені Австрія, Австралія та Канада.
Напередодні президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що ЄС не зніматиме з Росії санкції, а навпаки, продовжуватиме тиск на країну-агресорку.
- 27 березня відбулася зустріч"коаліції охочих", що тривала дві години. Президент Зеленський запросив союзників в Україну для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі й на морі. Лідер Франції Макрон повідомив, що Британія та Франція надішлють в Україну команди для роботи над зміцненням української армії.
- Французький президент повідомив, що декілька країн планують надати Україні "сили заспокоєння" для розгортання у стратегічно важливих районах після завершення війни.