Зеленський про зустріч у Парижі: Санкції проти Росії не будуть знімати до справедливого миру

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Будь-які санкції проти Росії не будуть зняті, допоки війна проти України не закінчиться справедливим миром – таку позицію підтримали всі учасники зустрічі "коаліції охочих" у Парижі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За його словами, це "важливий об'єднаний сигнал" не тільки від країн Європейського Союзу, а й від держав Європи загалом.

Зеленський повідомив, що за таку позицію проголосував 31 учасник зустрічі.

Йдеться про лідерів Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, Румунії, Німеччини, Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, Туреччини, очільників Європейської ради та Європейської комісії, а також НАТО. На рівні послів були представлені Австрія, Австралія та Канада.

Напередодні президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що ЄС не зніматиме з Росії санкції, а навпаки, продовжуватиме тиск на країну-агресорку.