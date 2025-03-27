Партнери планують для України "сили заспокоєння": пояснення Макрона

Ці війська базуватимуться у стратегічно важливих районах, а не на лінії фронту. Згоди всіх союзників не потрібно, заявив французький лідер

Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що декілька країн планують надати Україні "сили заспокоєння" для розгортання у стратегічно важливих районах після завершення війни. Слова політика після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі передає телеканал Sky News.

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Французький лідер оголосив, що "сили заспокоєння" в Україні діятимуть як гарантія безпеки та будуть розгорнуті наступного дня після укладення мирної угоди.

За словами Макрона, ця ідея була висунута британцями та французами на прохання України.

Президент Франції зазначив, що ідея все ще знаходиться на стадії планування, але такі сили не замінять миротворчі війська, що забезпечуватимуть будь-яке припинення вогню.

Лідер додав, що у "сили заспокоєння" зроблять внесок декілька країн, але ці війська не розташовуватимуться на лінії зіткнення, а натомість будуть розгорнуті у стратегічно важливих районах.

Макрон визнав, що не кожна країна заявила про своє бажання брати участь у таких силах, проте зазначив: "Нам не потрібна одностайність, щоб досягти цього".

"Ці "сили заспокоєння" не повинні замінити миротворчі війська на лінії зіткнення або сильну та міцну українську армію", – зауважив президент Франції й додав, що необхідно провести додаткові обговорення.