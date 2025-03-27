Партнери планують для України "сили заспокоєння": пояснення Макрона
Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що декілька країн планують надати Україні "сили заспокоєння" для розгортання у стратегічно важливих районах після завершення війни. Слова політика після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі передає телеканал Sky News.
Французький лідер оголосив, що "сили заспокоєння" в Україні діятимуть як гарантія безпеки та будуть розгорнуті наступного дня після укладення мирної угоди.
За словами Макрона, ця ідея була висунута британцями та французами на прохання України.
Президент Франції зазначив, що ідея все ще знаходиться на стадії планування, але такі сили не замінять миротворчі війська, що забезпечуватимуть будь-яке припинення вогню.
Лідер додав, що у "сили заспокоєння" зроблять внесок декілька країн, але ці війська не розташовуватимуться на лінії зіткнення, а натомість будуть розгорнуті у стратегічно важливих районах.
Макрон визнав, що не кожна країна заявила про своє бажання брати участь у таких силах, проте зазначив: "Нам не потрібна одностайність, щоб досягти цього".
"Ці "сили заспокоєння" не повинні замінити миротворчі війська на лінії зіткнення або сильну та міцну українську армію", – зауважив президент Франції й додав, що необхідно провести додаткові обговорення.
- 27 березня відбулася зустріч"коаліції охочих". У заході взяли участь делегації та лідери 31 країни, він тривав дві години.
- Зеленський заявляв, що учасники зустрічі обговорюватимуть стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни, недопущення нової агресії Росії, питання інфраструктури військового контингенту та підтримки української армії.
- Президент запросив союзників до України для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі та на морі. Макрон повідомив, що Британія та Франція надішлють в Україну команди для роботи над зміцненням української армії.