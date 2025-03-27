Партнеры планируют для Украины "силы успокоения": объяснение Макрона
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что несколько стран планируют предоставить Украине "силы успокоения" для развертывания в стратегически важных районах после окончания войны. Слова политика после встречи "коалиции желающих" в Париже передает телеканал Sky News.
Французский лидер объявил, что "силы успокоения" в Украине будут действовать как гарантия безопасности и будут развернуты на следующий день после заключения мирного соглашения.
По словам Макрона, эта идея была выдвинута британцами и французами по просьбе Украины.
Президент Франции отметил, что идея все еще находится на стадии планирования, но такие силы не заменят миротворческие войска, которые будут обеспечивать какое-либо прекращение огня.
Лидер добавил, что в "силы успокоения" внесут вклад несколько стран, но эти войска не будут располагаться на линии соприкосновения, а будут развернуты в стратегически важных районах.
Макрон признал, что не каждая страна заявила о своем желании участвовать в таких силах, однако отметил: "Нам не нужно единодушие, чтобы достичь этого".
"Эти "силы успокоения" не должны заменить миротворческие войска на линии соприкосновения или сильную и крепкую украинскую армию", – сказал президент Франции и добавил, что необходимо провести дополнительные обсуждения.
- 27 марта состоялась встреча "коалиции желающих". В мероприятии приняли участие делегации и лидеры 31 страны, оно длилось два часа.
- Зеленский заявлял, что участники встречи будут обсуждать стратегию гарантий безопасности для Украины после окончания войны, недопущение новой агрессии России, вопросы инфраструктуры военного контингента и поддержки украинской армии.
- Президент пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и на море. Макрон сообщил, что Британия и Франция направят в Украину команды для работы над укреплением украинской армии.