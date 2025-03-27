Партнеры планируют для Украины "силы успокоения": объяснение Макрона

Эти войска будут базироваться в стратегически важных районах, а не на линии фронта. Согласия всех союзников не требуется, заявил французский лидер

Эмманюэль Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что несколько стран планируют предоставить Украине "силы успокоения" для развертывания в стратегически важных районах после окончания войны. Слова политика после встречи "коалиции желающих" в Париже передает телеканал Sky News.

Французский лидер объявил, что "силы успокоения" в Украине будут действовать как гарантия безопасности и будут развернуты на следующий день после заключения мирного соглашения.

По словам Макрона, эта идея была выдвинута британцами и французами по просьбе Украины.

Президент Франции отметил, что идея все еще находится на стадии планирования, но такие силы не заменят миротворческие войска, которые будут обеспечивать какое-либо прекращение огня.

Лидер добавил, что в "силы успокоения" внесут вклад несколько стран, но эти войска не будут располагаться на линии соприкосновения, а будут развернуты в стратегически важных районах.

Макрон признал, что не каждая страна заявила о своем желании участвовать в таких силах, однако отметил: "Нам не нужно единодушие, чтобы достичь этого".

"Эти "силы успокоения" не должны заменить миротворческие войска на линии соприкосновения или сильную и крепкую украинскую армию", – сказал президент Франции и добавил, что необходимо провести дополнительные обсуждения.