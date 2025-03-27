У Євросоюзі кажуть, що не зніматимуть санкції з Росії, попри вимоги Москви

Антоніу Кошта (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Євросоюз не зніматиме з Росії санкції, а навпаки, продовжуватиме тиск на країну-агресора. Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив у соцмережі X перед зустріччю "коаліції охочих" у Парижі на тлі відповідних вимог Москви.

"Найкращий спосіб підтримати Україну – залишатися послідовними в нашій меті досягти справедливого і тривалого миру. Це означає продовження тиску на Росію за допомогою санкцій", – йдеться у повідомленні.

Кошта пообіцяв передати цей меседж на зустрічі "коаліції охочих" 27 березня.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати розглянуть вимоги Росії після того, як та "в принципі" погодилася на припинення вогню в Чорному морі з Україною для убезпечення судноплавства. За його словами, серед вимог Росії – скасування деяких санкцій Євросоюзу.

25 березня у Саудівській Аравії завершилася чергова зустріч між делегаціями США та України. Глава Міноборони Умєров наголосив, що переміщення Росією військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням домовленості про перемир'я на морі.

Москва висунула вимогу зняти низку санкцій для погодження припинення вогню в Чорному морі.