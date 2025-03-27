Зеленський пояснив, чим Трампу може обернутися послаблення санкцій проти Росії

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Президент Володимир Зеленський вважає, що його американському колезі не слід пом'якшувати санкції проти Росії, адже у такому випадку диктатор Володимир Путін вважатиме Дональда Трампа слабким і зробить наступний крок. Про це він заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.

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Зеленський заявив, що Трамп намагався налагодити дружні стосунки з Росією, але, на його думку, це неефективно, коли йдеться про таку особу, як Путін. Він також підкреслив, що ідея пом'якшення санкцій в обмін на поступки з боку Кремля не дасть результату.

"Путін – не та людина, яка може бути вдячною. Якщо Дональд Трамп послабить санкції проти Росії, він зробить тільки один висновок: він – слабкий президент, і тому може перейти до наступного кроку", – підсумував він.

25 березня у Саудівській Аравії завершилася чергова зустріч між делегаціями США та України. Глава Міноборони Умєров наголосив, що переміщення Росією військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням домовленості про перемир'я на морі.

Москва висунула вимогу зняти низку санкцій для погодження припинення вогню в Чорному морі.

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