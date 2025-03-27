Зеленский объяснил, чем Трампу может обернуться ослабление санкций против России

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Президент Владимир Зеленский считает, что его американскому коллеге не следует смягчать санкции против России, ведь в таком случае диктатор Владимир Путин сочтет Дональда Трампа слабым и сделает следующий шаг. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro.

Зеленский заявил, что Трамп пытался наладить дружеские отношения с Россией, но, по его мнению, это неэффективно, когда речь идет о таком лице как Путин. Он также подчеркнул, что идея смягчения санкций в обмен на уступки со стороны Кремля не даст результата.

"Путин – не тот человек, который может быть благодарен. Если Дональд Трамп ослабит санкции против России, он сделает только один вывод: он – слабый президент, и потому может перейти к следующему шагу", – подытожил он.

25 марта в Саудовской Аравии завершилась очередная встреча между делегациями США и Украины. Глава Минобороны Умеров подчеркнул, что перемещение по России военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением договоренности о перемирии на море.

Москва потребовала снять ряд санкций для согласования прекращения огня в Черном море.

Госсекретарь Рубио заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят требования России после того, как "в принципе" согласилась на прекращение огня в Черном море с Украиной для обеспечения судоходства.