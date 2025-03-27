В Евросоюзе говорят, что не будут снимать санкции с России, несмотря на требования Москвы

Антониу Кошта (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Евросоюз не будет снимать с России санкции, а наоборот, будет продолжать давление на страну-агрессора. Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил в соцсети X перед встречей "коалиции желающих" в Париже на фоне соответствующих требований Москвы.

"Лучший способ поддержать Украину – оставаться последовательными в нашей цели достичь справедливого и продолжительного мира. Это означает продолжение давления на Россию посредством санкций", – говорится в сообщении.

Кошта пообещал передать этот месседж на встрече "коалиции желающих" 27 марта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят требования России после того, как та "в принципе" согласилась на прекращение огня в Черном море с Украиной для обеспечения судоходства. По его словам, среди требований России – отмена некоторых санкций Евросоюза.

25 марта в Саудовской Аравии завершилась очередная встреча между делегациями США и Украины. Глава Минобороны Умеров подчеркнул, что перемещение Россией военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением договоренности о перемирии на море.

Москва потребовала снять ряд санкций для согласования прекращения огня в Черном море.