Зеленский о встрече в Париже: Санкции против России не будут снимать до справедливого мира
Какие-либо санкции против России не будут сняты до тех пор, пока война против Украины не закончится справедливым миром – такую позицию поддержали все участники встречи "коалиции желающих" в Париже. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
По его словам, это важный объединенный сигнал не только от стран Европейского Союза, но и от государств Европы в целом.
Зеленский сообщил, что за такую позицию проголосовал 31 участник встречи.
Речь идет о лидерах Франции, Литвы, Финляндии, Кипра, Румынии, Германии, Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Швеции, Турции, руководителях Европейского совета и Европейской комиссии, а также НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Накануне президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС не будет снимать с России санкции, а наоборот, будет продолжать давление на страну-агрессора.
- 27 марта состоялась встреча "коалиции желающих", которая длилась два часа. Президент Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и море. Лидер Франции Макрон сообщил, что Британия и Франция направят в Украину команды для работы над укреплением украинской армии.
- Французский президент сообщил, что несколько стран планируют предоставить Украине "силы успокоения" для развертывания в стратегически важных районах после завершения войны.