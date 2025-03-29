Вице-президент Трампа Вэнс считает, что прекращение огня в энергетике уже действует
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что энергетическое перемирие в российско-украинской войне уже действует. Об этом он заявил во время брифинга на американской базе Питуффик в Гренландии.
Журналистка спросила, согласились ли США на условия, которые Кремль озвучил как необходимые для установления перемирия на Черном море, включая снятие санкций, введенных против российских банков, и напомнила, что президент Дональд Трамп говорил, что все еще рассматривает этот вопрос.
"Ну, есть несколько разных заявлений, которые циркулируют вокруг, и некоторые из них, я думаю, являются неправильным переводом, а в некоторых из них не совсем ясно, о чем вообще идет речь", – ответил Вэнс.
В то же время он согласился с Трампом, который говорил, что Штаты "очень хорошо себя чувствуют" относительно того, как обстоят дела в мирном процессе.
Вице-президент добавил: "Мы доверяем, но проверяем. Мы убеждаемся, что то, что мы видим от одной стороны [войны], выполняется другой стороной, и наоборот".
Политик утверждает, что США добились "невероятного прогресса" в окончании войны.
"Мы должны помнить, что эта война началась при администрации Джо Байдена (речь идет о полномасштабной фазе. – Ред.). Она привела к невероятному количеству смертей и разрушений. И впервые за почти четыре года благодаря лидерству президента Трампа мы имеем возможность действительно достичь мирного урегулирования. Президент собирается бороться каждый день, чтобы это произошло", – убежден Вэнс.
Вице-президент утверждает, что "у нас, очевидно, есть перемирие по энергетической инфраструктуре" и почти завершено установление перемирия по торговле на Черном море.
После того как будет достигнуто прекращение огня на воде, США будут работать над следующим этапом перемирия, подытожил Вэнс.
- 27 марта президент Зеленский сообщил, что во время артиллерийского удара по Херсону российские войска нарушили "энергетическое перемирие", о котором договорились во время технических встреч в Саудовской Аравии 23-25 марта.
- В ночь на 28 марта россияне массированно атаковали Полтаву ударными беспилотниками, под ударом были административные здания нефтегазовой промышленности и гражданская инфраструктура.
- Генштаб ВСУ отметил, что Силы обороны неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности об остановке ударов по энергетическим объектам, в то же время Россия нарушает такой мораторий.