Вице-президент Трампа Вэнс считает, что прекращение огня в энергетике уже действует
Джей Ди Вэнс в Гренландии 28 марта (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что энергетическое перемирие в российско-украинской войне уже действует. Об этом он заявил во время брифинга на американской базе Питуффик в Гренландии.

Журналистка спросила, согласились ли США на условия, которые Кремль озвучил как необходимые для установления перемирия на Черном море, включая снятие санкций, введенных против российских банков, и напомнила, что президент Дональд Трамп говорил, что все еще рассматривает этот вопрос.

"Ну, есть несколько разных заявлений, которые циркулируют вокруг, и некоторые из них, я думаю, являются неправильным переводом, а в некоторых из них не совсем ясно, о чем вообще идет речь", – ответил Вэнс.

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В то же время он согласился с Трампом, который говорил, что Штаты "очень хорошо себя чувствуют" относительно того, как обстоят дела в мирном процессе.

Вице-президент добавил: "Мы доверяем, но проверяем. Мы убеждаемся, что то, что мы видим от одной стороны [войны], выполняется другой стороной, и наоборот".

Политик утверждает, что США добились "невероятного прогресса" в окончании войны.

"Мы должны помнить, что эта война началась при администрации Джо Байдена (речь идет о полномасштабной фазе. – Ред.). Она привела к невероятному количеству смертей и разрушений. И впервые за почти четыре года благодаря лидерству президента Трампа мы имеем возможность действительно достичь мирного урегулирования. Президент собирается бороться каждый день, чтобы это произошло", – убежден Вэнс.

Вице-президент утверждает, что "у нас, очевидно, есть перемирие по энергетической инфраструктуре" и почти завершено установление перемирия по торговле на Черном море.

После того как будет достигнуто прекращение огня на воде, США будут работать над следующим этапом перемирия, подытожил Вэнс.

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