Віцепрезидент Трампа Венс вважає, що припинення вогню в енергетиці вже діє
Джей Ді Венс у Гренландії 28 березня (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що енергетичне перемир'я у російсько-українській війні вже діє. Про це він заявив під час брифінгу на американській базі Пітуффік у Гренландії.

Журналістка запитала, чи погодилися США на умови, які Кремль озвучив як необхідні для встановлення перемир`я на Чорному морі, включно зі зняттям санкцій, введених проти російських банків, і нагадала, що президент Дональд Трамп казав, що все ще розглядає це питання.

"Ну, є декілька різних заяв, які циркулюють навколо, і деякі з них, я думаю, є неправильним перекладом, а в деяких з них не зовсім ясно, про що взагалі йдеться ", – відповів Венс.

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Водночас він погодився з Трампом, який казав, що Штати "дуже добре почуваються" щодо того, як ідуть справи у мирному процесі.

Віцепрезидент додав: "Ми довіряємо, але перевіряємо. Ми переконуємося, що те, що ми бачимо від однієї сторони [війни], виконується іншою стороною, і навпаки".

Політик стверджує, що США досягли "неймовірного прогресу" у закінченні війни.

"Ми повинні пам'ятати, що ця війна почалася за адміністрації Джо Байдена (йдеться про повномасштабну фазу. – Ред.). Вона призвела до неймовірної кількості смертей і руйнувань. І вперше за майже чотири роки завдяки лідерству президента Трампа ми маємо можливість дійсно досягти мирного врегулювання. Президент збирається боротися кожного дня, щоб це сталося", – переконаний Венс.

Віцепрезидент стверджує, що "у нас, очевидно, є перемир'я щодо енергетичної інфраструктури" й майже завершено встановлення перемир'я щодо торгівлі на Чорному морі.

Після того, як буде досягнено припинення вогню на воді, США будуть працювати над наступним етапом перемир'я, підсумував Венс.

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