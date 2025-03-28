Україна завдає ударів тільки по військових цілях РФ, не по енергетиці – Генштаб
Сили оборони неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
"Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії, – наголосили військові.
Водночас Генштаб підкреслив, що Росія порушує мораторій: тільки за минулу добу було завдано російських ударів, які пошкодили енергообʼєкти у Херсоні та на Полтавщині.
"Щоденні інформаційні вкиди та дезінформація, які поширює військове відомство РФ, мають на меті дискредитувати Україну та дипломатичні зусилля України та партнерів. Російська тактика затягування війни залишається незмінною", – підсумували військові, додавши, що Україна очікує реакції від союзників.
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