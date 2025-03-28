ЦПД: Росія знову атакувала газовимірювальну станцію "Суджа" – відео

Суджа (Фото: ресурс окупантів)

Росія знову атакувала газовимірювальну станцію "Суджа" на Курщині, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Росія знову атакувала газотранспортну систему (газовимірювальну станцію) "Суджа" на Курщині, яку вони не контролюють", – написав він.

Своєю чергою, Міноборони РФ звинуватило в обстрілі Україну, яка нібито завдала по станції "подвійного удару із застосуванням реактивних снарядів РСЗО HIMARS".

Вороже відомство повідомило, що" енергооб'єкт фактично знищено".

21 березня РФ вже звинувачувала Україну в ударах по "Суджі", але Генштаб це заперечив.

Довідка Газовимірювальна станція "Суджа" з травня 2022-го до 2025 року була єдиним маршрутом постачання російського газу в країни Євросоюзу. Діаметр газопроводу на станції становив 1420 мм. У жовтні 2024 року на неї подавали 42,4 млн кубометрів газу на добу. Станція перейшла під контроль України в перші дні Курської операції в серпні 2024 року. Газовимірювальна станція "Суджа" з травня 2022-го до 2025 року була єдиним маршрутом постачання російського газу в країни Євросоюзу. Діаметр газопроводу на станції становив 1420 мм. У жовтні 2024 року на неї подавали 42,4 млн кубометрів газу на добу. Станція перейшла під контроль України в перші дні Курської операції в серпні 2024 року.