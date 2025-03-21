Росія сама обстріляла з артилерії власну газовимірювальну станцію "Суджа" – Генштаб
Газовимірювальну станцію "Суджа" 21 березня обстріляли росіяни, використавши при цьому артилерію. Про це заявив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Військові назвали обстріл росіянами ГВС "Суджа" підсиленням свого спланованого деструктивного інформаційного впливу і черговою провокацією.
"Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші Сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні", – зазначили у Генштабі.
Також у відомстві навели приклади минулих обстрілів станції російською армії. Зокрема, влітку 2024-го та 18 березня 2025 року ворог скидав на об'єкт керовані авіаційні бомби.
Нагадали у Генштабі й про використання росіянами труби магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.
Військове відомство констатувало продукування росіянами "численних фейків" та їх прагнення ввести в оману міжнародну спільноту. У зв'язку з цим Генштаб попросив довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям.
Пожежа на газовимірювальній станції "Суджа" спалахнула в ніч проти 21 березня. Так звані Z-канали писали про нібито удар ЗСУ по станції, через яку раніше російський газ йшов до Європи.
- У серпні 2024 році через бойові дії біля ГВС "Суджа" зростали ціни на газ у Європі.
- Як згодом засвідчили супутникові знімки, бої в районі станції спричинили руйнування на ній.