Росія сама обстріляла з артилерії власну газовимірювальну станцію "Суджа" – Генштаб

Частина інфраструктури ГВС "Суджа" (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Газовимірювальну станцію "Суджа" 21 березня обстріляли росіяни, використавши при цьому артилерію. Про це заявив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Військові назвали обстріл росіянами ГВС "Суджа" підсиленням свого спланованого деструктивного інформаційного впливу і черговою провокацією.

"Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші Сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні", – зазначили у Генштабі.

Також у відомстві навели приклади минулих обстрілів станції російською армії. Зокрема, влітку 2024-го та 18 березня 2025 року ворог скидав на об'єкт керовані авіаційні бомби.

Нагадали у Генштабі й про використання росіянами труби магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.



Військове відомство констатувало продукування росіянами "численних фейків" та їх прагнення ввести в оману міжнародну спільноту. У зв'язку з цим Генштаб попросив довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям.

Пожежа на газовимірювальній станції "Суджа" спалахнула в ніч проти 21 березня. Так звані Z-канали писали про нібито удар ЗСУ по станції, через яку раніше російський газ йшов до Європи.