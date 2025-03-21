На Курщині палає газовимірювальна станція "Суджа" – фото, відео

Російські так звані Z-канали пишуть про нібито удар ЗСУ по газорозподільній станції в Суджі, через яку раніше російський газ йшов до Європи

Частина інфраструктури ГВС "Суджа" (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

У Курській області Росії в ніч проти 21 березня загорілась газовимірювальна станція "Суджа". Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

Вони звинувачують Україну в нібито завданні удару по станції, але офіційні причини пожежі невідомі. Влада Курської області подію не коментувала.

Газовимірювальна станція "Суджа" з травня 2022-го до 2025 року була єдиним маршрутом постачання російського газу в країни Євросоюзу.

Діаметр газопроводу на станції складав 1420 мм. У жовтні 2024 року на неї подавали 42,4 млн кубометрів газу на добу.

Станція перейшла під контроль України в перші дні Курської операції в серпні 2024 року. За даними мапи DeepState, станом на 20 березня, будівлі ГВС "Суджа" у прикордонні контролювала Україна.

Мапа: DeepState

Мапа: DeepState

Міністерство оборони Росії відзвітувало про начебто перехоплення та знищення над Курською областю чотирьох українських безпілотників в ніч на 21 березня.

Загалом за ніч воєнне відомство РФ нарахувало 43 БпЛА над Росією, про інші ураження з боку України не повідомляло.