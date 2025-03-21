На Курщині палає газовимірювальна станція "Суджа" – фото, відео
У Курській області Росії в ніч проти 21 березня загорілась газовимірювальна станція "Суджа". Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.
Вони звинувачують Україну в нібито завданні удару по станції, але офіційні причини пожежі невідомі. Влада Курської області подію не коментувала.
Газовимірювальна станція "Суджа" з травня 2022-го до 2025 року була єдиним маршрутом постачання російського газу в країни Євросоюзу.
Діаметр газопроводу на станції складав 1420 мм. У жовтні 2024 року на неї подавали 42,4 млн кубометрів газу на добу.
Станція перейшла під контроль України в перші дні Курської операції в серпні 2024 року. За даними мапи DeepState, станом на 20 березня, будівлі ГВС "Суджа" у прикордонні контролювала Україна.
Міністерство оборони Росії відзвітувало про начебто перехоплення та знищення над Курською областю чотирьох українських безпілотників в ніч на 21 березня.
Загалом за ніч воєнне відомство РФ нарахувало 43 БпЛА над Росією, про інші ураження з боку України не повідомляло.
- У серпні 2024 році через бойові дії біля ГВС "Суджа" зростали ціни на газ у Європі.
- Як згодом засвідчили супутникові знімки, бої в районі станції спричинили руйнування на ній.