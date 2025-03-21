В Курской области горит газоизмерительная станция "Суджа" – фото, видео

Российские так называемые Z-каналы пишут о якобы ударе ВСУ по газораспределительной станции в Судже, через которую ранее российский газ шел в Европу

Часть инфраструктуры ГИС "Суджа" (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

В Курской области России в ночь на 21 марта загорелась газоизмерительная станция "Суджа". Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

Они обвиняют Украину в якобы нанесении удара по станции, но официальные причины пожара неизвестны. Власти Курской области событие не комментировали.

Газоизмерительная станция "Суджа" с мая 2022-го по 2025 год была единственным маршрутом поставки российского газа в страны Евросоюза.

Диаметр газопровода на станции составлял 1420 мм. В октябре 2024 года на нее подавали 42,4 млн кубометров газа в сутки.

Станция перешла под контроль Украины в первые дни Курской операции в августе 2024 года. По данным карты DeepState, по состоянию на 20 марта, здания ГИС "Суджа" в приграничье контролировала Украина.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

Министерство обороны России отчиталось о якобы перехвате и уничтожении над Курской областью четырех украинских беспилотников в ночь на 21 марта.

В общей сложности за ночь военное ведомство РФ насчитало 43 БпЛА над Россией, о других поражениях со стороны Украины не сообщало.