ЦПД: Россия снова атаковала газоизмерительную станцию "Суджа" – видео

Суджа (Фото: ресурс оккупантов)

Россия снова атаковала газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" в Курской области, которую они не контролируют", – написал он.

В свою очередь, Минобороны РФ обвинило в обстреле Украину, якобы нанесшую по станции "двойной удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS".

Вражеское ведомство сообщило, что "энергообъект фактически уничтожен".

21 марта РФ уже обвиняла Украину в ударах по "Судже", но Генштаб это отрицал.

Справка Газоизмерительная станция "Суджа" с мая 2022-го по 2025 год была единственным маршрутом поставки российского газа в страны Евросоюза. Диаметр газопровода на станции составлял 1420 мм. В октябре 2024 года на нее подавали 42,4 млн кубометров газа в сутки. Станция перешла под контроль Украины в первые дни Курской операции в августе 2024 года. Газоизмерительная станция "Суджа" с мая 2022-го по 2025 год была единственным маршрутом поставки российского газа в страны Евросоюза. Диаметр газопровода на станции составлял 1420 мм. В октябре 2024 года на нее подавали 42,4 млн кубометров газа в сутки. Станция перешла под контроль Украины в первые дни Курской операции в августе 2024 года.