ЦПД: Россия снова атаковала газоизмерительную станцию "Суджа" – видео
Россия снова атаковала газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.
"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" в Курской области, которую они не контролируют", – написал он.
В свою очередь, Минобороны РФ обвинило в обстреле Украину, якобы нанесшую по станции "двойной удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS".
Вражеское ведомство сообщило, что "энергообъект фактически уничтожен".
21 марта РФ уже обвиняла Украину в ударах по "Судже", но Генштаб это отрицал.
СправкаГазоизмерительная станция "Суджа" с мая 2022-го по 2025 год была единственным маршрутом поставки российского газа в страны Евросоюза. Диаметр газопровода на станции составлял 1420 мм. В октябре 2024 года на нее подавали 42,4 млн кубометров газа в сутки. Станция перешла под контроль Украины в первые дни Курской операции в августе 2024 года.
- В августе 2024 года из-за боевых действий возле ГИС "Суджа" росли цены на газ в Европе.
- Как впоследствии показали спутниковые снимки, бои в районе станции повлекли за собой разрушение на ней.
- 13 марта стало известно, что во время наступления в Курской области Россия почти полностью разрушила город Суджа.