Украина наносит удары только по военным целям РФ, не по энергетике – Генштаб

Россия нарушает мораторий: только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области

Украинский энергетик (Фото: ЕРА)

Силы обороны неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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"Огневое поражение производится исключительно по военным целям российской оккупационной армии, – подчеркнули военные.

В то же время Генштаб подчеркнул, что Россия нарушает мораторий: только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области.

"Ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет военное ведомство РФ, имеют целью дискредитировать Украину и дипломатические усилия Украины и партнеров. Российская тактика затягивания войны остается неизменной", – подытожили военные, добавив, что Украина ожидает реакции от союзников.