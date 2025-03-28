Украина наносит удары только по военным целям РФ, не по энергетике – Генштаб
Силы обороны неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
"Огневое поражение производится исключительно по военным целям российской оккупационной армии, – подчеркнули военные.
В то же время Генштаб подчеркнул, что Россия нарушает мораторий: только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области.
"Ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет военное ведомство РФ, имеют целью дискредитировать Украину и дипломатические усилия Украины и партнеров. Российская тактика затягивания войны остается неизменной", – подытожили военные, добавив, что Украина ожидает реакции от союзников.
- Россия и Украина достигли соглашения о прекращении атак на энергетические объекты на 30 дней при посредничестве США. Кремль настаивает, что мораторий вступил в силу с 18 марта, хотя в тот же день Россия нанесла по меньшей мере восемь ударов по украинским энергетическим объектам.
- В пятницу, 28 марта, Минобороны РФ опубликовало видео пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, обвинив в ее обстреле Украину. Центр противодействия дезинформации возразил, подчеркнув, что это дело рук россиян.
- Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва оставляет за собой право не выполнять мораторий на обстрелы объектов энергетики, поскольку его якобы нарушает Киев.