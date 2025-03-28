У Путина заявили, что могут выйти из договоренности о перемирии в энергетике

Это произошло после того, как Минобороны РФ обвинило Украину в якобы обстреле газоизмерительной станции "Суджа"

Дмитрий Песков (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва оставляет за собой право не выполнять мораторий на обстрелы объектов энергетики, поскольку его якобы нарушает Киев. Сообщения транслируют государственные пропагандистские медиа страны-агрессора.

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"Российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория Киевским режимом тоже его не соблюдать. Было бы нелогично придерживаться нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по нашей энергетической инфраструктуре", – сказал Песков.

Он также добавил, что "несоблюдение моратория со стороны ВСУ свидетельствует о "тенденции к потере контроля над армией со стороны руководства Украины".

Россия и Украина достигли соглашения о прекращении атак на энергетические объекты на 30 дней при посредничестве США. Кремль настаивает, что мораторий вступил в силу с 18 марта, хотя в тот же день Россия нанесла по меньшей мере восемь ударов по украинским энергетическим объектам.

В пятницу, 28 марта, Минобороны РФ опубликовало видео пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, обвинив в ее обстреле Украину. Центр противодействия дезинформации возразил, подчеркнув, что это дело рук россиян.

21 марта РФ уже обвиняла Украину в ударах по "Судже", но Генштаб это отрицал.

Во время артиллерийского удара по Херсону 27 марта 2025 российские войска ударили по железнодорожному вокзалу и энергетике. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ нарушила "энергетическое перемирие", о котором договорились во время технических встреч в Саудовской Аравии 23-25 марта.