Росія била в Полтаві по цивільних об’єктах та будівлях нафтогазової промисловості – Генштаб

Пошкодження зафіксовані на шести різних локаціях у Полтавській громаді, заявили в ОВА

Наслідки атаки (Фото: Полтавська ОВА)

У ніч проти 28 березня росіяни масовано атакували Полтаву ударними безпілотниками, під ударом були адміністративні будівлі нафтогазової промисловості та цивільна інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Військові РФ продовжують тероризувати цивільне населення України. Окупанти здійснили черговий воєнний злочин – масовано атакували Полтаву, застосувавши ударні БпЛА.

За даними Генштабу, росіяни цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

"Російський агресор цинічно продовжує брехати про свої устремління до миру, і далі умисно нападаючи на цивільні об’єкти, піддаючи небезпеці мирне населення", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності. Злочини фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій.

Водночас Полтавська обласна військова адміністрація повідомляла, що станом на 00:25 28 березня відомо про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади. Дані про постраждалих не надходили.

ДОПОВНЕНО О 06:40. Полтавська ОВА уточнила, що росіяни завдали масованого удару БпЛА по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади.

Частину цілей було уражено силами протиповітряної оборони. Внаслідок влучань та падіння уламків на шести різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівель та трансформатора одного з підприємств.

Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 квадратних метрів. Станом на 04:00 пожежі на всіх обʼєктах ліквідовано. В ОВА додали, що обійшлося без постраждалих.

Фото: Полтавська ОВА

Фото: Полтавська ОВА

Фото: Полтавська ОВА

Фото: Полтавська ОВА