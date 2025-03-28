РФ била в Полтаве по гражданским объектам и зданиям нефтегазовой промышленности – Генштаб

Повреждения зафиксированы на шести разных локациях в Полтавской общине, заявили в ОВА

Последствия атаки (Фото: Полтавская ОВА)

В ночь на 28 марта россияне массированно атаковали Полтаву ударными беспилотниками, под ударом были административные здания нефтегазовой промышленности и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Военные РФ продолжают терроризировать гражданское население Украины. Оккупанты совершили очередное военное преступление – массированно атаковали Полтаву, применив ударные БпЛА.

По данным Генштаба, россияне целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиям предприятий нефтегазовой промышленности.

"Российский агрессор цинично продолжает лгать о своих устремлениях к миру, и дальше умышленно нападая на гражданские объекты, подвергая опасности мирное население", – говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что оккупанты ежедневно совершают военные преступления на территории Украины. У них нет сроков давности. Преступления фиксируют, документируют и передают в соответствующие международные институты.

В то же время Полтавская областная военная администрация сообщала, что по состоянию на 00:25 28 марта известно о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской общины. Данные о пострадавших не поступали.

ДОПОЛНЕНО В 06:40. Полтавская ОВА уточнила, что россияне нанесли массированный удар БпЛА по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской общины.

Часть целей была поражена силами противовоздушной обороны. В результате попадания и падения обломков на шести различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админзданий и трансформатора одного из предприятий.

В результате атаки произошли возгорания общей площадью 2500 квадратных метров. По состоянию на 04:00 пожар на всех объектах ликвидирован. В ОВА добавили, что обошлось без пострадавших.

Фото: Полтавская ОВА

Фото: Полтавская ОВА

Фото: Полтавська ОВА

Фото6 Полтавская ОВА