Россияне ночью атаковали баллистикой и 86 БпЛА: есть последствия в четырех областях

Последствия удара по Харькову (Фото: Харьковская областная прокуратура)

В ночь на 27 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой и почти девятью десятками беспилотников разных типов, известно о последствиях на земле в четырех областях. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

С 20:00 26 марта оккупанты выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области и 86 беспилотников из направлений Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск в России, а также Чауды во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и в центре страны. Еще 26 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки есть последствия в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях. В Харькове из-за дроновых ударов россиян пострадали 11 человек. В Днепре известно о трех травмированных, повреждены десятки зданий и автомобили.

Сумская областная военная администрация сообщила, что оккупанты атаковали ударными БпЛА две общины. О пострадавших нет информации.