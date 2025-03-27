В Харькове в результате массированной атаки беспилотниками пострадали 11 человек

Ранение получил один ребенок

Последствия атаки беспилотников в Харькове (Фото: ГСЧС)

В результате массированной атаки Харькова российскими ударными беспилотниками вечером 26 марта пострадали 11 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Среди раненых 14-летняя девочка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Острую реакцию на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний, 27-летний мужчины и 60-летняя женщина.

Данных о еще одном пострадавшем глава ОВА не сообщил.

По словам Синегубова, профильные службы продолжают устранять последствия обстрела города. Были повреждены гражданские автомобили, хозяйственные постройки.