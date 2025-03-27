В Харькове в результате массированной атаки беспилотниками пострадали 11 человек
В результате массированной атаки Харькова российскими ударными беспилотниками вечером 26 марта пострадали 11 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Среди раненых 14-летняя девочка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
Острую реакцию на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний, 27-летний мужчины и 60-летняя женщина.
Данных о еще одном пострадавшем глава ОВА не сообщил.
По словам Синегубова, профильные службы продолжают устранять последствия обстрела города. Были повреждены гражданские автомобили, хозяйственные постройки.
- 26 марта Россия не менее 12 раз ударила по Харькову ударными БПЛА.
- ГСЧС сообщила, что россияне били дронами по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору Харькова. Также РФ ударила беспилотниками по поселку Золочев Харьковской области.
- В результате атаки в области пострадали семь человек. Три человека получили взрывные ранения, еще четверо – острую реакцию на стресс.