У Харкові внаслідок масованої атаки безпілотниками постраждали 11 людей

Наслідки атаки безпілотників у Харкові (Фото: ДСНС)

Унаслідок масованої атаки Харкова російськими ударними безпілотниками ввечері 26 березня постраждали 11 людей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік і 20-річна дівчина. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Гостру реакцію на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний, 27-річний чоловіки та 60-річна жінка.

Даних про ще одного постраждалого очільник ОВА не повідомив.

За словами Синєгубова, профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста. Були пошкоджені цивільні автомобілі, господарчі споруди.