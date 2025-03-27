У Харкові внаслідок масованої атаки безпілотниками постраждали 11 людей
Унаслідок масованої атаки Харкова російськими ударними безпілотниками ввечері 26 березня постраждали 11 людей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік і 20-річна дівчина. Їм надана вся необхідна медична допомога.
Гостру реакцію на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний, 27-річний чоловіки та 60-річна жінка.
Даних про ще одного постраждалого очільник ОВА не повідомив.
За словами Синєгубова, профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста. Були пошкоджені цивільні автомобілі, господарчі споруди.
- 26 березня Росія щонайменше 12 разів вдарила по Харкову ударними БпЛА.
- ДСНС повідомила, що росіяни били дронами по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Харкова. Також РФ ударила безпілотниками по селищу Золочів Харківської області.
- Внаслідок атаки в області постраждали семеро людей. Троє людей отримали вибухові поранення, ще четверо – гостру реакцію на стрес.