Росіяни масовано атакують Харків та область дронами: є постраждалі, зокрема діти

Відомо про постраждалих у Харкові та селищі Золочів

Наслідки атаки (Фото: Харківська ОВА)

Увечері в середу, 26 березня, росіяни масовано атакують Харків та населені пункти області ударними безпілотниками. Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Глава ОВА заявив, що в обласному центрі пролунало щонайменше 15 вибухів. Внаслідок атаки постраждала 12-річна дівчина, її ушпиталили.

Також Синєгубов повідомив, що зафіксовано загоряння складських приміщень у Київському районі Харкова.

Крім того, за даними ОВА, окупанти вдарили "шахедом" по будинку в Золочеві. Постраждала 14-річна дівчина. Вона доставлена до лікарні у важкому стані. Поранення отримав і 26-річний чоловік.

Очільник ОВА уточнив, що у Київському районі Харкова внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 25-річний чоловік.

Терехов заявив, що за останню годину росіяни щонайменше 12 разів вдарили по Харкову своїми ударними БпЛА. Є інформація про двох постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків, додав мер міста.

Згодом Синєгубов повідомив, що під час атаки окупантів на селище Золочів поранення отримали 67-річна та 60-річна жінки.

Ще троє людей отримали гостру реакцію на стрес.

ДОПОВНЕНО О 22:07. Терехов заявив, що відомо про вісім постраждалих після масованого обстрілу Харкова.

ДОПОВНЕНО О 23:10. Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожого удару безпілотниками по селищу Золочів постраждали семеро людей.

Троє людей отримали вибухові поранення, ще четверо - гостру реакцію на стрес.

На російську дронову атаку відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, вже більш ніж десяток дронів ударили по Харкову.

"Пошкоджені звичайні будинки, станом на зараз постраждало вісім людей, в тому числі й 12-річна дівчинка. Жодна країна не повинна через таке проходити", - написав він.

25 березня повідомлялося, що в Ізюмі у підприємство влучили 14 безпілотників за годину.

У ніч проти 26 березня Росія атакувала Україну 117 дронами різних типів. Відомо про наслідки у чотирьох областях.