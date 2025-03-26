Росія атакувала дронами Кривий Ріг: щонайменше 15 вибухів у місті
Ввечері 25 березня Росія масовано атакувала "шахедами" Кривий Ріг. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто", – написав він.
У Повітряних силах України повідомили о 23:45, що зі сходу у напрямку міста рухаються ще ворожі дрони.
В місцевих Telegram-каналах повідомляли, що внаслідок російських атак у Кривому Розі виникли пожежі. Інформація вимагає офіційного підтвердження.
- 14 березня росіяни атакували ракетою Кривий Ріг. Внаслідок атаки є постраждалі, під ударом перебував житловий квартал. На ранок зросла кількість постраждалих, ворог вдарив балістикою по нічному клубу.
- 24 березня повідомлялося, що в Ізюмі у підприємство влучили 14 безпілотників за годину.