Росія атакувала дронами Кривий Ріг: щонайменше 15 вибухів у місті

Атака по Кривому Рогу (Ілюстративне фото: t.me/vilkul)

Ввечері 25 березня Росія масовано атакувала "шахедами" Кривий Ріг. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

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"Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто", – написав він.

У Повітряних силах України повідомили о 23:45, що зі сходу у напрямку міста рухаються ще ворожі дрони.

В місцевих Telegram-каналах повідомляли, що внаслідок російських атак у Кривому Розі виникли пожежі. Інформація вимагає офіційного підтвердження.

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