РФ массированно атакует Харьков и область дронами: есть пострадавшие, в том числе дети

Известно о пострадавших в Харькове и поселке Золочев

Последствия атаки (Фото: Харьковская ОВА)

Вечером в среду, 26 марта, россияне массированно атакуют Харьков и населенные пункты области ударными беспилотниками. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

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Глава ОВА заявил, что в областном центре раздалось по меньшей мере 15 взрывов. В результате атаки пострадала 12-летняя девушка, ее госпитализировали.

Также Синегубов сообщил, что зафиксировано возгорание складских помещений в Киевском районе Харькова.

Кроме того, по данным ОВА, оккупанты ударили "шахедом" по дому в Золочеве. Пострадала 14-летняя девушка. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Ранение получил и 26-летний мужчина.

Глава ОВА уточнил, что в Киевском районе Харькова в результате вражеского обстрела ранения получил 25-летний мужчина.

Терехов заявил, что за последний час россияне по меньшей мере 12 раз ударили по Харькову своими ударными БпЛА. Есть информация о двух пострадавших. Повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки. Все соответствующие службы уже работают над устранением последствий, добавил мэр города.

Впоследствии Синегубов сообщил, что во время атаки оккупантов по поселку Золочев ранения получили 67-летняя и 60-летняя женщины.

Еще три человека получили острую реакцию на стресс.

ДОПОЛНЕНО В 22:07. Терехов заявил, что известно о восьми пострадавших после массированного обстрела Харькова.

25 марта сообщалось, что в Изюме в предприятие попали 14 беспилотников за час.

В ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 117 дронами разных типов. Известно о последствиях в четырех областях.