Россия ударила по Украине 117 дронами. В нескольких регионах есть разрушения – фото

Отмечается, что в результате ночной атаки обошлось без пострадавших

Последствия атаки по Ахтырке (Фото: ГСЧС)

В ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 117 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 56 из них, в ряде регионов фиксируют последствия атаки, сообщили в Воздушных силах Украины.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Враг запускал "шахеды" и дроны-имитаторы с направлений российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 56 БпЛА на юге, севере, востоке и в центре страны. Еще 48 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.

В Сумской области враг атаковал Ахтырку дронами. Повреждены жилые дома, магазины, автомобили и территория рынка.

В ГСЧС отметили, что спасатели ликвидируют последствия атаки, возник пожар, но его оперативно ликвидировали и эвакуировали граждан. Саперы ГСЧС изъяли взрывоопасные предметы.

Ахтырка (Фото: ГСЧС)

Ахтырка (Фото: ГСЧС)

В Днепропетровской области враг атаковал Кривой Рог вечером 25 марта. В городе было слышно не менее 15 взрывов. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки повреждены админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто.

В регионе ПВО уничтожило 12 БпЛА.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что воздушная тревога в регионе длилась восемь часов. В Маловисковской общине обломками сбитого вражеского беспилотника повреждены окна в частном домовладении. Никто не пострадал.

В Черкасской области под атакой находился в основном областной центр, сообщил глава ОВА Игорь Табурец. В регионе сбито 12 дронов, обошлось без пострадавших.

В результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры. Пожар уже был ликвидирован. Кроме того, обломками сбитой цели повреждены складские помещения частного предприятия.