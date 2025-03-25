Российские дроны атаковали Полтавскую область, пострадали два человека – фото
В ночь на 25 марта вражеские беспилотники атаковали Полтавскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
Силами противовоздушной обороны атака была отбита. В результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе было повреждено ангарное помещение одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировано силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Двое работников предприятия получили ранения. Один из них был госпитализирован с подозрением на баротравму, другому медики оказали помощь на месте.
- В ночь на 22 марта Россия атаковала Украину 179 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 100 из них. В нескольких областях есть последствия вражеских ударов.
- В Запорожье россияне убили семью: дочь, отца и мать. Пострадали 16 человек.
- В Донецкой области по меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения из-за российских обстрелов.
- В ночь на 23 марта российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего погибли три человека, среди них – ребенок.
- В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 99 дронами разного типа. Противовоздушная оборона сбила 57 БпЛА, в нескольких регионах падение обломков повлекло за собой последствия.