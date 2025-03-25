Российские дроны атаковали Полтавскую область, пострадали два человека – фото

Последствия падения обломков беспилотника в Полтавской области (Фото: Владимир Когут)

В ночь на 25 марта вражеские беспилотники атаковали Полтавскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Силами противовоздушной обороны атака была отбита. В результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе было повреждено ангарное помещение одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировано силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Двое работников предприятия получили ранения. Один из них был госпитализирован с подозрением на баротравму, другому медики оказали помощь на месте.