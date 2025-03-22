Россия ударила по Украине 179 дронами. В Запорожье есть погибшие, в Киеве горел дом – фото

Сообщается о разрушении домов, пожаре авто и других последствиях

Пожар жилого дома в Киеве (Фото: ГСЧС)

В ночь на 22 марта Россия атаковала Украину 179 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 100 из них. В ряде регионов есть последствия вражеских ударов, сообщили в Воздушных силах Украины.

Враг запускал "шахеды" и дроны-имитаторы из направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также Чауды в Крыму.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и центре страны. Еще 63 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Запорожье, Харьковская, Сумская и Киевская области.

В Запорожье завершили поисково-спасательные роботы. Количество пострадавших в результате вражеского удара по жилым застройкам вечером 21 марта возросло до 13 человек, сообщили в ГСЧС. Еще два человека погибли.

В результате атаки произошли пожары хозяйственного сооружения, двух дачных домов, здания садика и квартиры в многоэтажном доме. Также разрушены дома, взрывной волной повреждены жилые постройки, общественные здания и автомобили. Один дом разрушен полностью, еще два – частично.

"Спасатели эвакуировали из очага опасности в карету скорой 17-летнюю девочку для проведения реанимационных действий. К сожалению, она умерла от травм несовместимых с жизнью... Позже из-под завалов деблокировали тело человека без признаков жизни", – сообщили спасатели.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, воздушная тревога длилась в регионе в течение трех с половиной часов. На подступах к столице было зафиксировано 52 вражеских БпЛА. Силам ПВО удалось уничтожить 36 из них, а остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

В результате падения обломков сбитого дрона произошло возгорание в многоквартирном доме в Подольском районе. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.

Фото: ГСЧС

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил о последствиях вражеской атаки на регион.

В Чугуевском районе в селе Кирилловка в результате попадания "шахеда" повреждено складское здание агрофирмы. В Купянском районе в селе Верхнезорянское горели конструктивные элементы крыши складского здания на площади 40 кв.м.

В Сумской области за ночь и утро зафиксировано 32 обстрела из разных видов вооружения, сообщили в ОВА.