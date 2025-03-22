Ростовскую область атаковали дроны: сообщается о поврежденных домах и раненых – фото
В ночь на 22 марта неизвестные дроны атаковали Ростовскую область. Исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсар заявил, что в результате атаки якобы повреждены жилые дома и есть раненые.
Взрывы в Ростове были слышны поздним вечером 21 марта и ночью 22 марта. Один из них якобы раздался в многоэтажке Ростова – взорвался дрон на уровне 17 этажа. Поврежден фасад дома, а в шести квартирах выбиты стекла и оконные рамы.
По предварительным данным, пострадали два человека – их госпитализировали с резаными ранами.
По словам российского губернатора, в городе Сальск Ростовской области обломки дрона упали на проезжую часть дороги. В магазине, художественном музее и многоквартирном доме рядом разбиты стекла.
Всего якобы атаке подверглись пять локаций в области: Ростов, Сальск, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы. В Миллеровском, в частности, расположен военный аэропорт "Миллерово" откуда Россия запускает самолеты по Украине.
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