Ростовскую область атаковали дроны: сообщается о поврежденных домах и раненых – фото

Сообщается, что атаке подверглись якобы пять локаций в области

Дрон (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 22 марта неизвестные дроны атаковали Ростовскую область. Исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсар заявил, что в результате атаки якобы повреждены жилые дома и есть раненые.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Взрывы в Ростове были слышны поздним вечером 21 марта и ночью 22 марта. Один из них якобы раздался в многоэтажке Ростова – взорвался дрон на уровне 17 этажа. Поврежден фасад дома, а в шести квартирах выбиты стекла и оконные рамы.

По предварительным данным, пострадали два человека – их госпитализировали с резаными ранами.

Дом в Ростове якобы после атаки (Фото: каналы оккупантов)

Дом в Ростове якобы после атаки (Фото: каналы оккупантов)

Квартира в доме Ростова якобы после атаки (Фото: каналы оккупантов)

По словам российского губернатора, в городе Сальск Ростовской области обломки дрона упали на проезжую часть дороги. В магазине, художественном музее и многоквартирном доме рядом разбиты стекла.

Всего якобы атаке подверглись пять локаций в области: Ростов, Сальск, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы. В Миллеровском, в частности, расположен военный аэропорт "Миллерово" откуда Россия запускает самолеты по Украине.