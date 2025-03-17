Спустя три дня пожар в Туапсе ликвидирован. Пропаганда говорит об атаке "Длинным Нептуном"

Официального подтверждения Украины относительно этих заявлений пока нет

Пожар резервуара с топливом в Туапсе (Фото: ресурсы оккупантов)

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе Краснодарского края удалось потушить, он длился три дня. Российские пропагандисты заявляют, что удар по НПЗ был нанесен новой украинской ракетой "Длинный Нептун".

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Завод в Туапсе был атакован дронами ночью 14 марта, загорелся резервуар с топливом, огонь охватил более 1000 кв. км. А днем 17 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар полностью ликвидирован.

По его словам, в горящем резервуаре было более 20 000 тонн бензина. Для его ликвидации было привлечено 188 человек и 55 единиц техники.

Спутниковый снимок пожара (Фото: bradyafr)

Первоначально в России заявили, что НПЗ был атакован дронами. Однако после того, как 15 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно испытала новую ракету "Длинный Нептун" на расстоянии 1000 км и поразила цель, пропагандисты заявили, что удар произошел именно ею.

Эту информацию подтверждают также неназванные собеседники "Украинской правды".

Военный обозреватель Forbes Дэвид Акс 16 марта также сообщал, что успешное развертывание "Долгого Нептуна", о котором говорил президент, и было ударом по НПЗ россиян в Туапсе.

Отмечалось, что "Длинный Нептун" – якобы удлиненная версия украинской противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", длина которой составляет 5 м. Прототип потопил флагман Черноморского флота России корабль "Москва" в апреле 2022 года.

Официального подтверждения от украинской стороны по поводу поражения НПЗ в Туапсе именно этой ракетой пока нет.