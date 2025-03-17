Триденну пожежу в Туапсе ліквідовано. Пропаганда говорить про атаку "Довгим Нептуном"

Офіційного підтвердження від України щодо цих заяв наразі немає

Пожежа резервуара з паливом у Туапсе (Фото: ресурси окупантів)

Пожежу на нафтопереробному заводі в Туапсе Краснодарського краю вдалося загасити, вона тривала три дні. Російські пропагандисти заявляють, що удару по НПЗ було завдано нібито новою українською ракетою "Довгий Нептун".

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Завод у Туапсе був атакований дронами вночі 14 березня, спалахнув резервуар із паливом, вогонь охопив понад 1000 кв. км. А вдень 17 березня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що пожежу повністю ліквідовано.

За його словами, у палаючому резервуарі було понад 20 000 тонн бензину. Для його ліквідації було залучено 188 осіб та 55 одиниць техніки.

Супутниковий знімок пожежі (Фото: bradyafr)

Спочатку в Росії заявили, що НПЗ був атакований дронами. Однак після того, як 15 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно випробувала нову ракету "Довгий Нептун" на відстані 1000 км і уразила ціль, пропагандисти заявили, що удар відбувся саме нею.

Цю інформацію підтверджують також неназвані співрозмовники Української правди.

Військовий оглядач Forbes Девід Акс 16 березня також повідомляв, що успішне розгортання "Довгого Нептуна", про яке казав президент, і було ударом по НПЗ росіян у Туапсе.

Зазначалося, що "Довгий Нептун" – це нібито подовжена версія української протикорабельної крилатої ракети "Нептун", довжина якої складає 5 м. Прототип потопив флагман Чорноморського флоту Росії, корабель "Москва" у квітні 2022 року.

Офіційного підтвердження від української сторони щодо ураження НПЗ у Туапсе саме цією ракетою наразі немає.