Атаку на нафтопереробний завод у Ленінградській області здійснило ГУР – джерело
За дроновою атакою на нафтопереробне підприємство у Ленінградській області Росії стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.
За його словами, група БпЛА атакувала підприємство "Киришинефтеоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області.
Співрозмовник із посиланням на дані із місцевих пабліків стверджує, що вибухи на обʼєкті пролунали близько 06:00. За попередніми даними, внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства.
Він додав, що інформацію про атаку підтвердив і губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
"Киришинефтеоргсинтез" є важливим підприємством нафтопереробної галузі Росії й бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії, наголосив співрозмовник.
- 4 січня 2025 року безпілотники атакували найбільший у Росії морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області.
- Згодом стало відомо, що за атакою стоїть СБУ. На відео видно, як один з українських дронів влучає в місткість із газовим конденсатом.