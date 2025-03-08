Атаку на нафтопереробний завод у Ленінградській області здійснило ГУР – джерело

Вибухи на обʼєкті окупантів пролунали близько 06:00, заявив співрозмовник LIGA.net

НПЗ в Росії (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

За дроновою атакою на нафтопереробне підприємство у Ленінградській області Росії стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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За його словами, група БпЛА атакувала підприємство "Киришинефтеоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області.

Співрозмовник із посиланням на дані із місцевих пабліків стверджує, що вибухи на обʼєкті пролунали близько 06:00. За попередніми даними, внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства.

Він додав, що інформацію про атаку підтвердив і губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

"Киришинефтеоргсинтез" є важливим підприємством нафтопереробної галузі Росії й бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії, наголосив співрозмовник.