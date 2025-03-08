Атаку на нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области осуществило ГУР – источник

Взрывы на объекте оккупантов прозвучали около 06:00, заявил собеседник LIGA.net

НПЗ в России (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

За дроновой атакой на нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области России стоит Главное управление разведки Министерства обороны. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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По его словам, группа БпЛА атаковала предприятие "Киришинефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области.

Собеседник со ссылкой на данные из местных пабликов утверждает, что взрывы на объекте прогремели около 06:00. По предварительным данным, в результате атаки был поврежден по меньшей мере один из резервуаров предприятия.

Он добавил, что информацию об атаке подтвердил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Киришинефтеоргсинтез" является важным предприятием нефтеперерабатывающей отрасли России и участвует в обеспечении российской оккупационной армии, подчеркнул собеседник.