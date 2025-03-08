Атаку на нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области осуществило ГУР – источник
За дроновой атакой на нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области России стоит Главное управление разведки Министерства обороны. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.
По его словам, группа БпЛА атаковала предприятие "Киришинефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области.
Собеседник со ссылкой на данные из местных пабликов утверждает, что взрывы на объекте прогремели около 06:00. По предварительным данным, в результате атаки был поврежден по меньшей мере один из резервуаров предприятия.
Он добавил, что информацию об атаке подтвердил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Киришинефтеоргсинтез" является важным предприятием нефтеперерабатывающей отрасли России и участвует в обеспечении российской оккупационной армии, подчеркнул собеседник.
- 4 января 2025 года беспилотники атаковали самый большой в России морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.
- Впоследствии стало известно, что за атакой стоит СБУ. На видео видно, как одна из украинских дронов попадает в емкость с газовым конденсатом.