В Росії поскаржилися на атаку БпЛА на нафтозавод у Ленінградській області

Російське Міноборони відзвітувало про один перехоплений безпілотник у Ленінградській області

НПЗ у Ленінградській області (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 8 березня невідомі безпілотники атакували нафтопереробне підприємство в Ленінградській області. Про це повідомив губернатор російського регіону Олександр Дрозденко.

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Він заявив, що сили протиповітряної оборони РФ нібито відбили атаку безпілотників на нафтопереробне підприємство "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у Кіриському районі.

Дрозденко стверджує, що силами ППО один безпілотник нібито збитий на підльоті, а інший – знищено над територією підприємства.

За його словами, нібито під час падіння уламків пошкоджено зовнішню конструкцію одного з резервуарів.

"Наслідки ліквідовуються. Працюють оперативні служби. Жертв немає", – уточнив глава регіону держави-агресорки.

Російське Міністерство оборони традиційно відзвітувало про нібито знищені й перехоплені дрони, нарахувало 31 в чотирьох регіонах РФ. 26 – в Краснодарському краї, три – у Брянській області та по одному в Ленінградській та Ярославській областях.

ДОВІДКА "Киришинефтеоргсинтез" – нафтопереробне підприємство у місті Кіриші Ленінградської області. Підприємство отримує сировину трубопроводом із центрів розподілу в Ярославській області. Комбінат отримує західно-сибірську та волго-уральську нафту. Найбільший нафтоперегінний завод Росії за кількістю виробленого палива. "Киришинефтеоргсинтез" – нафтопереробне підприємство у місті Кіриші Ленінградської області. Підприємство отримує сировину трубопроводом із центрів розподілу в Ярославській області. Комбінат отримує західно-сибірську та волго-уральську нафту. Найбільший нафтоперегінний завод Росії за кількістю виробленого палива.

4 січня 2025 року безпілотники атакували найбільший у Росії морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області.

Згодом стало відомо, що за атакою стоїть СБУ. На відео видно, як один з українських дронів влучає в місткість із газовим конденсатом.