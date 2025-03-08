В Росії поскаржилися на атаку БпЛА на нафтозавод у Ленінградській області
У ніч проти 8 березня невідомі безпілотники атакували нафтопереробне підприємство в Ленінградській області. Про це повідомив губернатор російського регіону Олександр Дрозденко.
Він заявив, що сили протиповітряної оборони РФ нібито відбили атаку безпілотників на нафтопереробне підприємство "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у Кіриському районі.
Дрозденко стверджує, що силами ППО один безпілотник нібито збитий на підльоті, а інший – знищено над територією підприємства.
За його словами, нібито під час падіння уламків пошкоджено зовнішню конструкцію одного з резервуарів.
"Наслідки ліквідовуються. Працюють оперативні служби. Жертв немає", – уточнив глава регіону держави-агресорки.
Російське Міністерство оборони традиційно відзвітувало про нібито знищені й перехоплені дрони, нарахувало 31 в чотирьох регіонах РФ. 26 – в Краснодарському краї, три – у Брянській області та по одному в Ленінградській та Ярославській областях.
- 4 січня 2025 року безпілотники атакували найбільший у Росії морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області.
- Згодом стало відомо, що за атакою стоїть СБУ. На відео видно, як один з українських дронів влучає в місткість із газовим конденсатом.