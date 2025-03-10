Генштаб підтвердив удари по Рязанському й Новокуйбишевському НПЗ

ЗСУ (Ілюстративне фото: Командування Сил безпілотних систем ЗС України )

Сили безпілотних систем разом з іншими частинами Сил оборони вдарили по кількох важливих стратегічних об'єктах Росії. Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.

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Зокрема, військові підтвердили удар 10 березня по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області, про який раніше LIGA.net розповів співрозмовник у ГУР.

"Пальне з цього НПЗ транспортується системою продуктопроводів і залізничними шляхами для забезпечення угруповання військ ворога на північному напрямку", – зазначили у Генштабі.

Перед цим, у ніч на 9 березня, було також уражено Рязанський нафтопереробний завод окупантів – зафіксовані вибухи у районі цілі. Підприємство було залучене до забезпечення армії Росії.

У Генштабі повідомили, що Рязанський НПЗ у середньому виготовляв 840 000 тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів.

"Авіаційний керосин марки ТС-1 його виробництва активно використовувався авіацією військ агресора у процесах ударів по території України", – повідомили військові.

Наразі детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів уточнюється. Заходи задля підірвання воєнно-економічного потенціалу Росії та примусу до припинення повномасштабної війни продовжуються, зазначили у Силах оборони.

3 березня 2025 року в російській Уфі за понад 1300 кілометрів від України спалахнув нафтопереробний завод.

У ніч проти 4 березня Росія знову опинилася під атакою безпілотників, зокрема, у Сизрані Самарської області завдано удару по промисловому підприємству.

8 березня був атакований нафтопереробний завод у Ленінградській області, в ГУР підтвердили, що це їхніх рук справа.