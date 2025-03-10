Новокуйбишевський нафтозавод під Самарою атакували дрони ГУР – джерело

На заводі виготовляють паливо для літаків, які Росія використовувала для атак по Україні

Новокуйбишевський НПЗ (Фото: ресурси окупантів)

Атаку на Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області в ніч проти 10 березня влаштували дрони Головного управління розвідки Міноборони. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці.

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Цей завод є одним з основних виробників палива для літаків Су-27 та Ту-22М3.

Об'єкт було атаковано дронами близько 02:00 за місцевим часом (01:00 по Києву).

Очевидці в місцевих пабліках повідомили, що вибухи було чутно одразу в кількох районах міста. За їхніми словами, на НПЗ не встигли завершити монтаж захисних сіток, що мали б убезпечити завод від атак дронів.

Фото: джерела в ГУР

Співрозмовник LIGA.net наголосив, що Новокуйбишевський НПЗ – один із найпотужніших нафтопереробних підприємств Самарської групи НК "Роснєфть". Проєктна потужність складає понад 8,8 млн тонн нафти на рік.

Окрім цього, завод – один із головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку, призначеного для турбореактивних дозвукових і деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3.

"Ці літаки, зокрема, застосовуються для ракетних ударів окупаційною армією РФ по Україні", – зазначив співрозмовник у розвідці.

Цей завод був щонайменше двічі атакований у березні 2024 року: в ніч проти 16-го і 23 березня.